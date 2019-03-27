Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в 1991 году Менем продал одной сельскохозяйственной компании свое имение по заниженной стоимости.

Реклама

Теперь Менему запретили занимать государственные должности.

Менем был аргентинским лидером в 1989-1999 годы.

Ранее сообщалось, что экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции.