Помпео: США передают Украине развединформацию
Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США предоставляют украинской стороне развединформацию, передает РИА «Новости».
По словам Помпео, США «оказывает ощутимую помощь» Украине, передавая развединформацию и оборонительные средства.
«Я видел это на своем предыдущем посту [главы ЦРУ] до того, как стал госсекретарем», — добавил Помпео.
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Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины признался в получении от посла США списка «неприкасаемых».
Также НАТО обучит украинских военнослужащих по своим стандартам.