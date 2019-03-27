Помпео: США передают Украине развединформацию

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Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США предоставляют украинской стороне развединформацию, передает РИА «Новости».

По словам Помпео, США «оказывает ощутимую помощь» Украине, передавая развединформацию и оборонительные средства.

«Я видел это на своем предыдущем посту [главы ЦРУ] до того, как стал госсекретарем», — добавил Помпео.

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Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины признался в получении от посла США списка «неприкасаемых».

Также НАТО обучит украинских военнослужащих по своим стандартам.