В Совфеде отреагировали на предъявленный России ультиматум Трампа

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна оставить Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Косачев предложил США на собственном примере показать, как это делается, и уйти из стран, где им «делать точно нечего».

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«Список стран вне западного полушария, где США точно делать нечего, займет слишком много места», — добавил Косачев.

Ранее американский лидер заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу.

При этом Трамп заявил, что США рассмотрят все возможные варианты действий для того, чтобы заставить Россию уйти из Венесуэлы.