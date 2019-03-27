«Безобразно»: посол о недопуске дипломатов к суду над россиянами в Литве

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что российских дипломатов не пустили на судебное заседание в Вильнюсе, где должен быть вынесен приговор гражданам России Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, литовские власти обосновали недопуск российских дипломатов тем, что в суде «нет мест».

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Удальцов подчеркнул, что этот «факт» является «безобразным». Он также выразил мнение, что судебное разбирательство (член дипмиссии назвал его «судилищем») литовская сторона «даже закончить не может по-человечески».

В прошлом году стало известно, что российский Следственный комитет возбудил дело против прокуроров и судей Литвы из-за преследования Меля и Иванова.