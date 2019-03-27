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Президент Украины Петр Порошенко назвал своего главного оппонента на выборах, пишут «Украинские новости».

Он подчеркнул, что говорит об этом прямо и не скрывает своей позиции.

«Кто мой оппонент? Я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, потому что остальные боятся это делать, — это Путин», — заявил Порошенко.

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Политик добавил, что не готов ответить на вопрос о том, кем именно для него является российский лидер, про которого он так часто говорит.

Ранее стало известно, что будет делать Порошенко в случае проигрыша на выборах.