Глава CNN ищет оправдания за конспирологию по «российскому делу»

Глава компании CNN Джефф Закер ответил на обвинения, что канал постоянно транслировал «теорию заговора» в отношении президента США Дональда Трампа из-за «российского дела», сообщает MediaIte.

Закер заявил, что журналисты просто выполняли свою работу и сообщали «имеющиеся факты».

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«Мы не следователи. Мы журналисты, и наша роль заключается в том, чтобы сообщать факты в том виде, в котором мы их знаем, и это именно то, что мы сделали», — подчеркнул Закер.

Ранее сообщалось, что Джулиани пристыдил CNN за теорию заговора про «российское дело».

В конце марта генеральный прокурор США Уильям Барр представил итоги расследования специального прокурора Роберта Мюллера на предмет вмешательства в американские выборы 2016 года и сговора Трампа с представителями России. В докладе Барра утверждалось, что Мюллер пришел к выводу об отсутствии сговора Трампа с Россией, а также говорилось о попытках России вмешаться в выборы. Москва отрицает обвинения во вмешательстве в избирательный процесс США.