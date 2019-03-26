Арашукову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста сенатора Рауфа Арашукова, сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», — огласил решение судья Артур Карпов.

Сам Арашуков попросил отпустить его под домашний арест, хотя и признал, что знает, «как работает система» и «какое решение будет принято».

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.