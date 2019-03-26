Глава Ирана осудил решение Трампа по Голанам

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что решение американского лидера Дональда Трампа признать Голаны частью Израиля противоречит международному праву, пишет Hurriyet.

Сообщается, что Рухани не ожидал такого поступка от Трампа.

«Никто не думал, что кто-нибудь в США в одностороннем порядке присоединит часть одной страны к узурпатору вопреки международным нормам и конвенциям», — прокомментировал Рухани.

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Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.