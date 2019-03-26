Новые губернаторы регионов помолодели в среднем на 12-13 лет, констатировали на круглом столе в ЭИСИ

Средний возраст новых губернаторов и врио глав регионов составляет 48 лет. Таким образом новые главы на 12-13 лет моложе своих предшественников, отметили участники круглого стола «900 дней кадровой политики. Обновление регионального управления», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований.

Так, согласно опубликованным данным доклада ЭИСИ, губернатору Ненецкого автономного округа Александру Цыбульскому 39 лет, а руководителю Севастополя Дмитрию Овсянникову – 42 года. «В 2017–2018 гг. губернаторский корпус стал на 381 год моложе», – подчеркивается в докладе.

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«Можно отметить так называемый эффект запроса на обновление и запроса на перезагрузку. Приходят разные губернаторы, с разным бэкграундом, но ощущение сброса прежней усталости они, конечно, осуществляют», — отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По мнению экспертов, новый тип управленца связан с развитием в России и в мире новых практик и подходов в корпоративном и государственном управлении. В связи с этим новые губернаторы привлекают за собой и молодое поколение, которое готово решать насущные проблемы регионов.

«Региональные проекты теперь позволяют абсолютно всем жителям региона, которые живут в нем не менее трех лет, представлять собственные пути решения проблем. Они могут подготовить специальную презентацию и отправить ее в региональные ведомства, которые уже рассмотрят ее и предпримут дальнейшие действия. Такой опыт, в частности, имеет уже Кемеровская область, где инициатива осуществляется под руководством главы региона», — отметила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

За последние два года в 42 субъектах Российской Федерации прошли выборы глав (как прямые – народным голосованием, так и непрямые — голосованием в парламенте). Масштабная волна обновления губернаторского корпуса стала ответом на запрос жителей регионов на смену руководства и улучшение социально-экономической ситуации в субъектах РФ.