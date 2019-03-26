Трамп объяснил, почему весь мир «глумится» над американскими СМИ

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Американский президент Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение «российского дела». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам главы государства, популярные СМИ находятся под огнем критики, над ними глумятся по всему миру из-за того, что они продажные и фейковые.

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«В течении двух лет они печатали дезинформирующие материалы о сговоре с Россией и при этом знали, что никакого сговора не было», — заявил Трамп.

Он добавил, что такие СМИ в действительности являются «врагами людей» и «партией оппозиции».

Ранее сын Трампа опубликовал фейковую страницу NYT с извинениями.