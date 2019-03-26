Трамп объяснил, почему весь мир «глумится» над американскими СМИ
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение «российского дела». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По словам главы государства, популярные СМИ находятся под огнем критики, над ними глумятся по всему миру из-за того, что они продажные и фейковые.
Реклама
«В течении двух лет они печатали дезинформирующие материалы о сговоре с Россией и при этом знали, что никакого сговора не было», — заявил Трамп.
Он добавил, что такие СМИ в действительности являются «врагами людей» и «партией оппозиции».
Ранее сын Трампа опубликовал фейковую страницу NYT с извинениями.