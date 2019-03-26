Соратники Трампа послали на ТВ «стоп-листы» по итогам «российского дела»

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Соратники президента США Дональда Трампа разослали ряду телеканалов письма, в которых призвали продюсеров не сотрудничать с некоторыми политиками. Об этом сообщает портал Mediaite со ссылкой на письмо, оказавшееся в распоряжении нескольких журналистов.

Составители письма подчеркнули, что телеканалам не следует сотрудничать с демократами и другими медийными лицами, которые «энергично и неоднократно заявляли», что предвыборный штаб Трампа был связан с российским правительством, отмечая, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора.

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В числе политиков, которые попали в «стоп-лист», в частности, оказались глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф, конгрессмен Эрик Суолуэлл, а также экс-глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан.

Ранее Бреннан заявлял, что он остался разочарован итогами расследования «российского дела».