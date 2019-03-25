В ООН оценили решение Трампа по Голанам

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Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом декрета о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, позиция ООН по статусу Голан остается неизменной, несмотря на решение Трампа.

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Он также добавил, что мнение организации по данному вопросу отражено в соответствующих резолюциях Совбеза.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.