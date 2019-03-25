Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Помпео заявил, что поддержка режима президента Николаса Мадуро российскими военными «продлевает страдания венесуэльского народа».

Реклама

«Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров напомнил Помпео о «международном праве» из-за обвинений в адрес «Роснефти».