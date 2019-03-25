Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Помпео заявил, что поддержка режима президента Николаса Мадуро российскими военными «продлевает страдания венесуэльского народа».
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«Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы», — говорится в сообщении.
Ранее Лавров напомнил Помпео о «международном праве» из-за обвинений в адрес «Роснефти».