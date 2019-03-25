МИД России оценил итоги расследования «российского дела» в США

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В российском МИДе отреагировали на итоги расследования «российского дела» в США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве обратили внимание на то, что для опровержения «очевидной фальшивки» американской стороне понабились два года, «колоссальные усилия» и «немалые средства» налогоплательщиков. В МИДе также назвали обвинения 25 россиян, выдвинутые в ходе расследования, «смехотворными».

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«Политическая мотивированность этих дел настолько очевидна, что их невозможно охарактеризовать иначе, как позор американской юстиции», — говорится в заявлении.

В ведомстве также выразили надежду на то, что США хватит смелости на то, чтобы официально признать полное отсутствие «сговора».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность улучшения российского-американских отношений на фоне итогов расследования «российского вмешательства» в выборы в США.