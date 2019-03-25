Турция и Россия ведут переговоры о возможности въезда россиян по внутренним паспортам

Турция и Россия начали переговоры о возможности россиянам посещать Турцию по внутрироссийским паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает газета Milliyet.

По его словам, страны начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в Турцию без заграничных паспортов.

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28 марта в ходе визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова стороны будут обсуждать это более детально, отметил глава МИД Турции.

Также, по его словам, 8 апреля турецкая делегация приедет в Москву.