На Украину не пустили аккредитованного журналиста из Италии
Вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини проинформировал о том, что аккредитованного в МИД Украины журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на территорию страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, это произошло в ночь с 24 на 25 марта, когда Иннаро прилетел в Киев.
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«Целью визита на Украину было освещение выборов президента и ряд интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины», — сказал Торрембини.
Он добавил, что отказ во въезде на украинскую территорию был мотивирован тем, что это представляет угрозу для нацбезопасности страны.
Ранее силовики задержали журналистку на митинге Порошенко в Ковеле.