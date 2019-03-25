В Совбезе рассказали о выгоде США от переизбрания Порошенко

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что переизбрание Петра Порошенко на пост президента Украины отвечает стратегическим интересам Вашингтона, сообщают «Известия».

«Он (Порошенко - ред.) является хорошо известной, предсказуемой и контролируемой фигурой для американцев, его переизбрание отвечает стратегическими интересам Вашингтона, заинтересованного в сохранении евроатлантического курса Украины», — сказал Патрушев.

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Также Николай Патрушев заявил, что победа действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах может привести к распаду страны.

Он отметил, что победа Порошенко возможна в случае грубейшей фальсификации итогов выборов. что еще больше усугубит политические и социально-экономические противоречия в украинском обществе.