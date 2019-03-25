В Совбезе объяснили действия США в Венесуэле

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пояснил, что действия США в Венесуэле продиктованы желанием обладать венесуэльской нефтью, передают «Известия».

По его мнению, США хотят получить дешевую местную нефть, а экспортировать дорогую сланцевую.

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«На Иран и Россию накладываются санкции, ограничивающие их возможности в торговле нефтью. А венесуэльскую нефть нужно просто прибрать к рукам, ведь нефтеперерабатывающие предприятия на юге США предназначены для использования именно этого дешевого сырья. Цель США очевидна – на своих нефтеперерабатывающих предприятиях использовать дешевую венесуэльскую нефть, а экспортировать, в том числе в Европу, свою дорогую сланцевую», — сказал он.

Патрушев отметил, что подобное поведение является примером недобросовестной конкуренции.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что с зарубежных счетов страны за два месяца похитили более $30 млрд по указанию властей США.