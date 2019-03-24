Румыния решила перенести посольство в Иерусалим

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Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает ТАСС.

«Я как премьер-министр Румынии и правительство, которое я возглавляю, переведем посольство Румынии в Иерусалим», — сказала Дэнчилэ.

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По ее словам, Иерусалим якобы является столицей Израиля.

Она также добавила, что решение о переносе посольства Румынии в Иерусалим было принято «в полном согласии».

Ранее сообщалось, что в Бразилии пообещали перенести посольство в Иерусалим.