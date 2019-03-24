Планы жены Саакашвили на выборы раскрыли в Грузии
Экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе рассказал, что жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс намерена баллотироваться в мэры муниципалитета Зугдиди в Грузии, передает Грузия Onlinе.
О том, что Рулофс примет участие в промежуточных выборах мэра муниципалитета Зугдиди, стало известно на брифинге оппозиционного объединения «Сила в единстве», кандидатом от которой Вашадзе баллотировался на выборы президента Грузии.
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Вашадзе назвал Рулофс «достойным кандидатом», который, по его мнению, сможет улучшить жизнь зугдидцев.
Сама кандидат рассказала о планах переехать жить в Зугдиди в случае победы, чтобы превратить город в «островок порядочности в Грузии».
Ранее Саакашвили выдвинул условия своего возвращения на Украину.