Украина усилила охрану на границе с Россией из-за выборов

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Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян сообщил, что охрана на границе с Россией была усилена в связи с предстоящими президентскими выборами в стране, передает УНН.

По его словам, ситуация на границе с Россией в настоящее время остается «напряженной, но контролируемой».

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«Сейчас на линии российско-украинской границы усилены меры безопасности в связи с повышением уровня угрозы в период президентской кампании и выборов президента Украины, поэтому там усиленные пограничные наряды как в пунктах пропуска, так и вне их, проводятся также и другие меры в контролируемых пограничных районах другими правоохранительными органами», — сказал Слободян.

Он добавил, что с начала 2019 года ГПСУ не впустила на Украину более 2 тысяч граждан России, при этом только за минувшие сутки пересечь российско-украинскую границу не позволили 25 россиянам. Также Слободян заявил, что на территорию страны пытаются проникнуть «завербованные российскими спецслужбами граждане Украины».

Ранее сообщалось, что в храмах ПЦУ помолятся за справедливые президентские выборы.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.