Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

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Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло во время эфира ТВЦ.

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«Я рассматриваю Зеленского как виртуального кандидата — и у него самые серьезные шансы сегодня», — сказал Медведчук.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» полуострова.