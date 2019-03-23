Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это произошло во время эфира ТВЦ.
Реклама
«Я рассматриваю Зеленского как виртуального кандидата — и у него самые серьезные шансы сегодня», — сказал Медведчук.
Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на слова Зеленского о «возвращении» полуострова.