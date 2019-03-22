Иран опасается столкновений после слов Трампа о признании Голанов за Израилем
Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми на фоне заявления президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем предупредил, что это может привести к «новому витку столкновений». Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Тегеран осуждает заявление Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем.
«Сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий. Необходимо быстро покончить с агрессией и оккупацией со стороны этого режима», — говорится в сообщении Касеми.
В МИД Ирана добавили, что Тегеран будет внимательно следить за всеми переменами и определит свою политическую линию по итогам консультаций с правительством Сирии и другими странами.
Ранее МИД России назвал возможное признание Соединенными Штатами Голанов за Израилем нарушением решений ООН.