Иран опасается столкновений после слов Трампа о признании Голанов за Израилем

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Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми на фоне заявления президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем предупредил, что это может привести к «новому витку столкновений». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Тегеран осуждает заявление Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем.

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«Сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий. Необходимо быстро покончить с агрессией и оккупацией со стороны этого режима», — говорится в сообщении Касеми.

В МИД Ирана добавили, что Тегеран будет внимательно следить за всеми переменами и определит свою политическую линию по итогам консультаций с правительством Сирии и другими странами.

Ранее МИД России назвал возможное признание Соединенными Штатами Голанов за Израилем нарушением решений ООН.