Трамп заявил о любви к чужим деньгам

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он любит деньги других людей. Об этом сообщает Mediaite.

Как отмечается, это произошло во время его выступления перед студентами. Речь шла о том, что задолженность по кредитам на образование составляет около $1,5 трлн.

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«Мы будем над этим работать очень скоро. У меня всегда были хорошие отношения с кредитами. Я люблю кредиты. Я люблю деньги других людей», — сказал Трамп.

Он добавил, что власти займутся этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что дочь Маккейна назвала Трампа «ребенком».