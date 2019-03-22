Москва отказалась отвечать на борьбу США со «злонамеренным влиянием» России

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Александр Чижов заявил, что Москва не разрабатывает зеркального ответа на намерение США бороться со «злонамеренным российским влиянием». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить $500 млн для противодействия «российскому злонамеренному влиянию» на территории Европы и Центральной Азии.

Чижов предположил, что конгресс выделит Трампу эти деньги, так как требование президента «вписывается» в «русло русофобской атмосферы», которая якобы существует в США. При этом, подчеркнул дипломат, Россия не будет отвечать на действия американской стороны, так как Москва «такими вещами не занимаемся».