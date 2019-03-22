Москва отказалась отвечать на борьбу США со «злонамеренным влиянием» России
Постоянный представитель России при Евросоюзе Александр Чижов заявил, что Москва не разрабатывает зеркального ответа на намерение США бороться со «злонамеренным российским влиянием». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп призвал конгресс выделить $500 млн для противодействия «российскому злонамеренному влиянию» на территории Европы и Центральной Азии.
Чижов предположил, что конгресс выделит Трампу эти деньги, так как требование президента «вписывается» в «русло русофобской атмосферы», которая якобы существует в США. При этом, подчеркнул дипломат, Россия не будет отвечать на действия американской стороны, так как Москва «такими вещами не занимаемся».