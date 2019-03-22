Власти Венесуэлы объявили террористом помощника Гуайдо

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Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что задержанный ранее Роберто Марреро, помощник венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, является террористом. Об этом сообщает Reuters.

Ревероль добавил, что Марреро якобы был частью террористической ячейки, которая готовила атаки. Других подробностей он не привел.

Ранее стало известно, что венесуэльские власти задержали Марреро. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что венесуэльский глава Николас Мадуро увидит ответные действия за «незаконное задержание» помощника Гуайдо.