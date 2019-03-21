МИД Турции: желание США признать суверенитет Израиля над Голанами обернется насилием

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что желание США признать суверенитет Израиля над Голанами обернется насилием. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, рост насилия увеличится вместе возросшими с человеческими страданиями.

«Территориальная целостность стран является основополагающим принципом международного права. Попытки США оправдать действия Израиля, которые противоречат международному праву», — добавил Чавушоглу.

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Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.