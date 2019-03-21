В Израиле поблагодарили Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанами

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа после того, как он заявил, что пора США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом он написал в твиттере.

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп!», — добавил Нетаньяху.

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Ранее сообщалось, что Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.