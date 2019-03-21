Экс-президент Бразилии мог возглавлять «преступную организацию»

Задержанный бывший президент Бразилии Мишел Темер мог быть лидером «преступной организации». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора страны.

По данным прокурора, Темер возглавлял организацию, которая потратила более $400 млн в рамках схемы, связанной со строительством атомных станций.

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Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссефф. В конце октября 2018 года в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он вступил в должность 1 января.

Ранее была названа причина задержания экс-президента Бразилии.