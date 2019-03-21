Boston Globe: Трампу припомнили Вьетнам и назвали «главным уклонистом»

Бывший губернатор Массачусетса и экс-кандидат в президенты США Майкл Дукакис ответил американскому главе государства Дональду Трампу на его насмешку над ним во время посещения единственного в США завода по производству танков. Об этом пишет Boston Globe.

Дукакис в разговоре с Boston Globe раскритиковал Трампа за то, что он не служил.

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«Я называю Трампа в эти дни главным уклонистом от призыва в армию. Пока тысячи молодых американцев сражались и умирали во Вьетнаме, он делал все, чтобы не служить. Как и тысячи молодых американцев, я служил в армии, 16 месяцев из которых были проведены в 7 милях от корейской демилитаризованной зоны», — сказал он.

По словам бывшего губернатора, Трамп был богатым ребенком, который использовал влияние своего отца ради уклона от военной службы.

В Огайо 20 марта Трамп высмеял знаменитую фотографию Дукакиса, где он позирует во время своей предвыборной кампании 1988 года с шлемом на голове и в танке «Абрамс». Президент США использовал каламбур, чтобы подшутить над бывшим губернатором, сказав, что он «провалился, когда сел в танк».

В 1988 году кандидата от демократов Майкла Дукакиса победил Джордж Буш-старший, который стал главой государства. В настоящее время Дукакис занимает должность профессора в Северо-Восточном университете в Бостоне.