Стало известно, кто получит мандат Жореса Алферова

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Член ЦИК России Евгений Шевченко заявил, что мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алферова, получит депутат Законодательного собрания Красноярского края Петр Медведев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЦИК передаст мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении.

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Он также добавил, что этим человек является Петр Медведев.

Шевченко подчеркнул, что передача мандата состоится в «разумные сроки».

Ранее сообщалось, что ЦИК отказался передавать вакантный мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину