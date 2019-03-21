WP: конгресс должен вернуть себе власть, которой пользуется Трамп

На Капитолийском холме все больше осознают, что предоставили президенту США Дональду Трампу слишком много полномочий, говорится в редакционной колонке The Washington Post.

Издание отмечает, что Трамп подрывает волю конгресса США, поэтому законодательная ветвь власти должна вернуть себе собственные законные полномочия. Независимо оттого, отменит конгресс вето Трампа на введение режима ЧП для строительства стены на границе с Мексикой или нет, поясняет WP.

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Одним из способов спасти рычаги управления конгресса является реформа законодательства о чрезвычайном положении, отмечает газета. И шаги в этом направлении уже есть. Так, консерватор-юрист Джош Блэкман предложил идею законопроекта, согласно которому все объявления чрезвычайного положения истекают автоматически через три месяца, после чего президент США должен будет просить конгресс о продлении.

В другом подходе, который отражен в новом законопроекте от сенатора Майка Ли (штат Юта), автоматически отменяется режим чрезвычайного положения в течение 30 дней, если конгресс не проголосует за продление декларации о введении ЧП. Такие права позволили бы законодателям ограничить или изменить декларации о ЧП, а также заполучить более широкие полномочия в рамках чрезвычайных ситуаций.

Над подобными мерами в палате представителей работает Энди Биггс. Кроме того, конгрессмены Том Рид и Джош Готтаймер продвигают аналогичный законопроект с 60-дневным сроком.