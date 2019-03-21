Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала в отставку, передает РИА «Новости».

«Я попросила президента о досрочной отставке. Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше», — сказал Ковтун.

По словам Ковтун, за годы работы на посту вместе с командой они создали «мощный фундамент для развития будущего».

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Она отметила, что не будет участвовать в новых губернаторских выборах.

Ранее источники сообщили «Газете.Ru», что , скорее всего, Ковтун действительно покинет свою должность.