Трамп обиделся, что семья Маккейна не сказала ему «спасибо» за похороны

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз вспомнил покойного республиканца Джона Маккейна, заметив, что семья сенатора не поблагодарила его за похороны. Об этом сообщает Deadline.

Трамп подчеркнул, что это он «дал» Маккейну похороны, которых «хотел» сенатор, объяснив это тем, что он одобрил условия похоронной церемонии. Президент добавил, что семья политика не сказала ему «спасибо».

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Трамп не был приглашен на церемонию прощания с Маккейном, такое распоряжение оставил сам сенатор.

Ранее Трамп обосновал свои нападки на покойного сенатора.