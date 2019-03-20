Назарбаеву дали звание «Народный герой»

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев присвоил казахскому лидеру Нурсултану Назарбаеву звание «Народный герой». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Токаев подписал указ и теперь Назарбаеву вручат знак особого отличия — «Золотой звезды» и ордена «Отечество».

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Награду экс-президенту Казахстана присудили за исторический вклад в создание независимой страны и за заслуги в развитии разных сфер.

Ранее сообщалось, что в честь Назарбаева воздвигнут монумент в Астане.