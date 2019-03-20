Вдова Маккейна получает угрозы после твитов Трампа

Синди Маккейн, вдова покойного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, опубликовала в своем твиттере скриншот сообщения с угрозами, полученного от некоей женщины.

Она с иронией заметила, что обнародовала текст сообщения, чтобы все могли убедиться в том, какими «добрыми и любящими» могут быть незнакомцы.

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В сообщении, опубликованном вдовой Макккейна, женщина написала, что рада смерти сенатора. Также она оскорбительно отозвалась о Синди Маккейн и ее дочери Меган и выразила надежду на то, что дочь сенатора «задохнется», когда будет есть «очередной бургер».

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Маккейна.