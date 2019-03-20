Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.

Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке до 30 июня.

Мэй сообщила, что написала главе Европейского совета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки по выходу из ЕС.

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Изначально выход Британии из ЕС должен был состояться 29 марта.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй отказалась от своего плана просить ЕС о девятимесячной задержке с Brexit после того, как министры кабинета пригрозили уходом.