Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

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Лидер «Радикальной партии» Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Об этом сообщает «112 Украина».

Недовольный решением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Ляшко ворвался на заседание кабмина с членами своей фракции.

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«Мы требуем не продлевать контракт с Коболевым, вернуть в бюджет все заоблачные премии, которые они себе выписывали, и отменить решение о повышении цен на газ», — заявил Ляшко.

Премьер Украины указал на неприемлемое поведение Ляшко. Однако после этого оба политика спокойно побеседовали, пожали друг другу руки, и Ляшко покинул заседание.

До этого Гройсман продлил контракт с «Нафтогазом», заявив, что новые условия вполне адекватны.

Ранее сообщалось, что Гройсман призвал снизить зарплату главы «Нафтогаза».