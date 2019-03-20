Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер «Радикальной партии» Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Об этом сообщает «112 Украина».
Недовольный решением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Ляшко ворвался на заседание кабмина с членами своей фракции.
«Мы требуем не продлевать контракт с Коболевым, вернуть в бюджет все заоблачные премии, которые они себе выписывали, и отменить решение о повышении цен на газ», — заявил Ляшко.
Премьер Украины указал на неприемлемое поведение Ляшко. Однако после этого оба политика спокойно побеседовали, пожали друг другу руки, и Ляшко покинул заседание.
До этого Гройсман продлил контракт с «Нафтогазом», заявив, что новые условия вполне адекватны.
Ранее сообщалось, что Гройсман призвал снизить зарплату главы «Нафтогаза».