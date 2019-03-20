Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает SBS.

Как отмечается, накануне Эрдоган резко отозвался об австралийцах, которые осуждают ислам. Турецкий лидер посоветовал австралийцам с антиисламскими взглядами не посещать Турцию, если они не хотят неприятностей. Также президент напомнил об австралийских военных, погибших в одной из битв в Первой мировой войне.

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«Эти высказывания глубоко оскорбительны. Я нахожу, что комментарии президента Эрдогана очень сильно противоречат тому, что сказал Кемаль Ататюрк об австралийских воинах, павших в Первой мировой войне», — сказал Моррисон.

Он добавил, что Австралия и дальше будет стремиться к созданию мультикультурного общества и развитию толерантности.

Ранее сообщалось, что премьер Австралии назвал стрельбу в мечетях Новой Зеландии «терактом».