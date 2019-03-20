Астану в Нурсултан: Токаев предложил переименовать столицу Казахстана

Вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

«Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — заявил Токаев.

Кроме того, Токаев предложил наградить Нурсултана Назарбаева всеми высшими званиями, существующими в государстве.

Реклама

Также Токаев считает необходимым предоставить Назарбаеву статус «почетного сенатора», а все изображения первого президента Казахстана останутся обязательным атрибутом во всех публичных помещениях.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.