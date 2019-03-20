Какой курс возьмет Токаев, рассказал российский посол

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Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин рассказал, какой курс возьмет вступающий в должность главы страны Касым-Жомарт Токаев, передает РИА «Новости».

По его мнению, Токаев продолжит курс первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Будет продолжен курс первого президента - Елбасы (Лидера нации) на то, чтобы обеспечить политическую стабильность в Казахстане. Я хочу сказать, что мы хорошо знаем, ценим и дорожим нашими отношениями с Касым-Жомартом Токаевым. В России его очень хорошо знают», — сказал Бородавкин.

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Он выразил уверенность, что «будет сохранена преемственность».

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.

Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента в 12.00 (9.00мск).