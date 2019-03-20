Датского депутата не пустили в парламент с младенцем

Датского депутата Метте Абильгор не пустили в здание парламента с ребенком, пишет The Guardian.

Подчеркивается, что это произошло в стране, которая считается одной из самых прогрессивных в вопросах прав женщин.

«Ваше присутствие в здании парламента с ребенком не приветствуется», — заявила ей спикер парламента Пиа Кьерсгор.

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Она добавила, что в помещении должны находиться только депутаты.

Абильгор затем написала в фейсбуке, что она даже не спрашивала разрешение на то, чтобы взять с собой ребенка, потому что видела, что это делали другие парламентарии.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ на мероприятии за «равенство полов» наградили только мужчин.