Трамп обосновал свои нападки на покойного сенатора

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Президент США Дональд Трамп пояснил, почему он неоднократно обрушивался с критикой на экс-сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает MediaITE.

Как отмечается, корреспондент NBC News в Белом доме Кристен Уэлкер поинтересовалась у Трампа, почему он продолжает нападать на Маккейна спустя несколько месяцев после его смерти. Американский лидер отметил, что экс-сенатор отказался наложить вето на реформу здравоохранения экс-президента Барака Обамы, хотя изначально выступал против нее.

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«Я очень недоволен тем, что он не отменил и не заменил ObamaCare. Он вел кампанию по отмене и замене ObamaCare в течение многих лет, а затем отказался от этой затеи... Это отвратительно. Я никогда не был поклонником Джона Маккейна и никогда им не буду», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что дочь покойного сенатора отреагировала на обвинения президента США, заявив, что Трамп «никогда не будет великим человеком».