Washington Post: Байден и Сандерc «слишком старые» для роли президента США

Не исключено, что следующему президенту США исполнится 80 лет до истечения первого срока, и эта цифра шокирует, пишет в колонке The Washington Post Ричард Коэн.

Сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джо Байден примерно одного возраста: Сандерсу — 77, Байдену — 76. После выборов-2020 и инаугурации в 2021 году оба кандидата станут старше еще на пару лет.

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Оба кандидата в президенты США примерно в том возрасте, в котором Уинстон Черчилль стал премьер-министром. Однако «ни Байден, ни Сандерс не живут жизнью Черчилля — ни сигар, ни виски на завтрак», сразу оговаривается автор.

Если ориентироваться на госстатистику, то среднему мужчине в возрасте Байдена осталось жить 11 лет. Однако он вряд ли переживет Сандерса, пишет обозреватель.

Несмотря на здоровый внешний вид, удовольствие от выполнения президентских задач может стать тяжелой ношей, поясняет свою позицию Коэн. Кроме того, автор отмечает, что следующий президент США, будучи в таком возрасте вряд ли будет поспевать за изменением мира.

Ранее сообщалось, что Байден и Сандерс лидируют в первом штате США, где пройдут праймериз.