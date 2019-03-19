Порошенко пообещал украинцам страну «богатых и счастливых» людей

Президент Украины Петр Порошенко пообещал построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей», передает РИА «Новости».

Он отметил, что перед государством была цель стать членом ЕС и НАТО.

«И, кроме верховенства права, демократии, свободы слова и свободы выбора, обязательным критерием должен быть уровень жизни людей», — заявил Порошенко.

Реклама

Он отметил, что этот критерий входит в программу развития страны на ближайшие пять лет.

«Поэтому у нас будут решающие результаты в нашей борьбе с бедностью и поэтому мы построим великую страну богатых, свободных и счастливых людей», — добавил он.

Ранее Петр Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов.