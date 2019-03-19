«Полный неудачник»: Трамп накинулся на мужа своей советницы

Президент США Дональд Трамп накинулся с критикой на Джорджа Конуэя, мужа советницы Белого дома Келлиэн Конуэй, в твиттере.

«Полный неудачник», — так Трамп прокомментировал заявления Конуэя в свой адрес.

Как отмечает издание MediaITE, колумбийский адвокат Конуэй ранее заявил, что непредсказуемая активность Трампа в социальных сетях является признаком наличия у него психических расстройств. В одном из своих твитов Конуэй опубликовал страницу о «Нарциссическом расстройстве личности и антиобщественном расстройстве личности».

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Причем жена адвоката ответила, что не разделяет мнение своего мужа относительно психического состояния Трампа.

Ранее сообщалось, что Bloomberg обвинил Трампа в частом нарушении клятвы после инаугурации.