LA Times сообщила о возрождении культа личности в США

«Бето-мания», которая установилась после объявления бывшего конгрессмена-демократа Бето О`Рурка о вступлении в предвыборную гонку, является доказательством того, что в США культ личности становится новой нормой, пишет в Los Angeles Times обозреватель Джона Голдберг.

«Настоящее тошнотворное чувство, которое у меня вызывает кандидатура О`Рурка, основано на том, что это похоже на новую норму: харизматичный кандидат создает культ личности, а затем использует партийный аппарат в качестве платформы не для каких-либо идей, а скорее для продвижения бренда знаменитости», — пишет Голдберг.

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На данный момент ни один претендент на выдвижение в кандидаты президента США от демократической партии не является более привычным для избирателей, чем бывший конгрессмен из Эль-Пасо (Техас). Во время промежуточных выборов в 2018 году он уступил место республиканцу Теду Крузу. Тем не менее, в сравнении с другими кандидатами в президенты США, например Берни Сандерсом, которые вызывают ностальгию по прежним временам, Бето О`Рурк «политически свеж», подводит обозреватель LA Times.

Ранее Washington Post указала на слабые места Бето О`Рурка.