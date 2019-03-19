NYT: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более $2 млрд

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Банк Deutsche Bank предоставил американскому лидеру Дональду Трампу кредиты на сумму более $2 млрд до того, как он стал президентом США. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, эти кредиты были предоставлены Трампу в течении нескольких лет.

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Как отмечается, изначально Deutsche Bank отказывался от сотрудничества с Трампом из-за серии его банкротств.

При этом в 2005 году банк выдал Трампу кредит на небоскреб на более $500 млн под гарантию $40 млн.

Однако, Трамп не смог выплатить этот кредит из-за финансового кризиса 2008 года.

Ранее СМИ сообщили о новом расследовании против бизнеса Трампа.