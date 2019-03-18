МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор крымчан

В российском МИДе заявили, что НАТО и ЕС уже пора признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В документе приводится ряд улучшений, которые были проведены на территории Крыма после его присоединения к российской стороне.

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«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — подчеркивает МИД.

Также в ведомстве призвали ЕС и НАТО не «заниматься политиканством», а услышать крымчан.

«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни», — заключили в МИД.

Ранее сообщалось, что в Крыму ответили на призыв НАТО «вернуть» полуостров в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.