Washington Post рассказала, что удастся скрыть ведущему «российское дело»
После того, как специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер передаст итоговый доклад генеральному прокурору Уильяму Барру, он вряд ли будет опубликован или представлен конгрессу, пишет в The Washington Post преподаватель Джорджтаунского университета и бывший сотрудник минюста США Мартин Ледерман.
Однако это не означает, что большая часть материала останется тайной, предупреждает Ледерман. «Богатая и подробная история вмешательства России в нашу избирательную систему и американцев, которые способствовали этому или пытались помешать расследованию Мюллера» содержится в обвинительных заключениях и других судебных документах, которые либо уже доступны, либо будут доступны позже.
Что может остаться тайной, так это то, почему Мюллер отказался добиваться обвинений в отношении других людей, включая, вероятно, президента США Дональда Трампа.
Генпрокурор США в свою очередь мог бы предоставить конгрессу «дорожную карту» фактов c доказательствами, по аналогии с делом Уотергейта, пишет он. Однако единственное, чего Уильям Барр не представит — это заключение Мюллера о том, есть ли основания просить большое жюри выдвинуть уголовное обвинение против Трампа после того, как он покинет свой пост.
Ледерман также пишет о сигнале, который может говорить о скором завершении «российского дела». Речь идет об уходе прокуроров из команды Мюллера. По словам автора, «обоснованно предполагать», что в ближайшие несколько недель или месяцев расследование может завершиться, а полномочия на продолжение судебного разбирательства могут передать другим отделам минюста.
Ранее конгресс единогласно потребовал опубликовать доклад по «российскому делу».
Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс. Трамп также отрицает сговор своего штаба с российскими властями.