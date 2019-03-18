Washington Post рассказала, что удастся скрыть ведущему «российское дело»

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После того, как специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер передаст итоговый доклад генеральному прокурору Уильяму Барру, он вряд ли будет опубликован или представлен конгрессу, пишет в The Washington Post преподаватель Джорджтаунского университета и бывший сотрудник минюста США Мартин Ледерман.

Однако это не означает, что большая часть материала останется тайной, предупреждает Ледерман. «Богатая и подробная история вмешательства России в нашу избирательную систему и американцев, которые способствовали этому или пытались помешать расследованию Мюллера» содержится в обвинительных заключениях и других судебных документах, которые либо уже доступны, либо будут доступны позже.

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Что может остаться тайной, так это то, почему Мюллер отказался добиваться обвинений в отношении других людей, включая, вероятно, президента США Дональда Трампа.

Генпрокурор США в свою очередь мог бы предоставить конгрессу «дорожную карту» фактов c доказательствами, по аналогии с делом Уотергейта, пишет он. Однако единственное, чего Уильям Барр не представит — это заключение Мюллера о том, есть ли основания просить большое жюри выдвинуть уголовное обвинение против Трампа после того, как он покинет свой пост.

Ледерман также пишет о сигнале, который может говорить о скором завершении «российского дела». Речь идет об уходе прокуроров из команды Мюллера. По словам автора, «обоснованно предполагать», что в ближайшие несколько недель или месяцев расследование может завершиться, а полномочия на продолжение судебного разбирательства могут передать другим отделам минюста.

Ранее конгресс единогласно потребовал опубликовать доклад по «российскому делу».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс. Трамп также отрицает сговор своего штаба с российскими властями.